L'UFC ha reso noto che la lottatrice francese Manon Fiorot è stata squalificata per tre mesi per aver violato la politica antidoping della federazione. L'organizzazione di arti marziali miste ha comunicato che la Fiorot ha accettato la squalifica in seguito alla positività a "basse concentrazioni di ostarina", una sostanza proibita. La sostanza è stata rilevata in un campione prelevato durante la competizione, in occasione dell'incontro del 12 settembre in Arizona, perso dalla Fiorot contro Alexa Grasso. La trentaseienne Fiorot occupa attualmente la quarta posizione nel ranking della categoria pesi mosca femminile. La squalifica copre il periodo dal 19 ottobre al 19 gennaio.