Mandata in archivio la stagione 2026 WTA si è ufficialmente aperta quella degli Awards. Come sempre sono cinque le categorie: 'Player of the Year' (Giocatrice dell'anno), 'Doubles Team of the Year' (Coppia di doppio dell'anno), 'Most Improved Player of the Year' (Giocatrice che ha fatto i maggiori progressi nell'anno), 'Newcomer of the Year' (Esordiente dell'anno) e 'Comeback Player of the Year' (Ritorno dell'anno). Questi premi vengono votati dai rappresentanti della stampa: le vincitrici saranno annunciate nella settimana del 14 dicembre. Per l'Italia riflettori puntati su Sara Errani e Jasmine Paolini, candidate nella categoria 'Doppio dell'anno'. Le due azzurre hanno raggiunto tre finali in questa stagione, vincendo il titolo a Tokyo e classificandosi seconde a Miami e alle WTA Finals. Per il premio di Giocatrice dell'anno sono in lizza invece: Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Linda Noskova, Elina Svitolina.