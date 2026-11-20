"Se non è al top Jannik (Sinner, ndr) non rientra in campo". Lo ha detto Andrea Gaudenzi, presidente dell'Atp, parlando del problema degli infortuni nel circuito tennistico. "Oggi i tennisti - ha spiegato - sono molto più intelligenti. Gestiscono meglio la prevenzione degli infortuni. Quando si fanno male, per esempio, si fermano e tornano solo quando sono veramente in forma, senza mascherare il dolore con antinfiammatori. Un tempo restavamo in campo a ogni costo. Oggi loro possono contare sul supporto di team più preparati. I giocatori oggi ragionano su più anni, puntano ad avere carriere più lunghe. Quando ho parlato con il team di Sinner è emerso proprio questo aspetto, vogliono preservare la sua salute per i prossimi vent'anni".