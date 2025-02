Stando a quanto riportato da La Prealpina, potrebbe non essere Semaj Christon l'unico tesserato di Pistoia a potersi trasferire a breve a Cremona. Maverick Rowan, figlio del presidente dei toscani Ron (inibito per 3 mesi dal Tribunale FIP), potrebbe diventare nel fine settimana un nuovo giocatore della JuVi Ferraroni, attualmente 14° in LNP.