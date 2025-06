Come riportato nell'edizione odierna de La Prealpina, l'Openjobmetis sta valutando l'acquisto come 5° italiano del prossimo roster di Andrea Mabor Dut Biar: il lungo azzurro, nato in Sudan nel 2001, è stato liberato da poco a Napoli, che ha esercitato la clausola d'uscita anticipata presente nel suo contratto. L'interesse sarebbe anche legato a un possibile trasferimento di Assui in NCAA (Virginia).