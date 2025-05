Varese, senti Scola: "Il progetto continua, alzeremo il budget"

«Sono state scritte cose non vere sul mio conto e sul conto del club. È stato detto che sono un dittatore e che decido io come la squadra deve giocare, ma se andiamo a vedere la nostra storia, da quando sono a Varese abbiamo cambiato tanti allenatori ed ognuno aveva il suo stile di gioco, completamente diverso l’uno dall’altro; questa cosa è denigrante sia per noi che per gli allenatori stessi. È stato detto che scelgo giocatori seguendo un algoritmo segreto o che vige la regola del “player friendly”, ma anche in questo caso noi abbiamo piuttosto parlato di “player focus”, un sistema in cui i giocatori sono al centro di tutto. È stato detto che voglio far retrocedere la squadra o che non difendiamo apposta perché l’attacco fa vendere i biglietti, ma i biglietti si vincono solo se si vince ed è questo il nostro obiettivo e lo si raggiunge sia attaccando che difendendo. Abbiamo ricevuto critiche per aver preso alcuni giocatori come Hands che il prossimo anno prenderà cinque volte tanto o di una campagna abbonamenti “a scatola chiusa” quando invece c’erano giocatori come Librizzi ed Assui, che poi si sono rivelati per quello che sono, oltre a situazioni in via di definizione come quelle di Mannion e Brown. Questo non significa che non abbiamo fatto errori o che non possiamo ricevere critiche, ma queste devono essere sulle cose fatte, non su quelle non fatte».