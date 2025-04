Non solo Hands: anche Alviti tra i protagonisti di Varese

Secondo miglior realizzatore italiano del campionato, Alviti ha parlato così a fine gara: "Siamo stati resilienti nella capacità di non scoraggiarci e reagire a sconfitte davvero difficili da digerire, come sono state quelle che sono capitate a noi a Trapani e Tortona e in casa contro Cremona. Coach Kastritis ce lo ha detto a fine gara in spogliatoio: abbiamo continuato a spingere e a lavorare anche quando c'erano le prestazioni, ma non i risultati. E alla fine siamo stati ripagati nelle ultime partite. Avevamo bisogno di un cambio di rotta e tutti noi, non solo i giocatori, ma anche lo staff tecnico e chi opera in società, lo ha messo in pratica con grande volontà", ha ammesso Alviti, che ora può godersi una salvezza - ormai davvero a un passo - tanto desiderata e sudata.