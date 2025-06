Varese, Librizzi fino al 2028: "Scelta migliore per la mia crescita"

Nelle dichiarazioni in conferenza stampa, riportate integralmente da VareseSport, il capitano dell'Openjobmetis ha parlato della scelta di rimanere in Lombardia, rinunciando alle offerte da Eurolega e NCAA: "Estensione fino al 2028? L’aver rinnovato per un periodo di tempo così lungo è bellissimo, per la fiducia che il club ha riposto in me. Essere il capitano di Varese per me è orgoglio e responsabilità che cercherò di rispettare al meglio. Io via? Le valutazioni fanno parte della vita di un professionista. C’è stato il pensiero di poter andare anche altrove, è normale, in realtà però da prima che finisse la stagione avevamo iniziato le trattative per il rinnovo ed ero molto fiducioso sull’accordo. Il club ha fatto passi importanti verso di me e voglio ricambiare la fiducia. Ho ricevuto delle offerte in NCAA un po' com’è successo a Elisée, però a livello professionale Varese penso sia la scelta migliore per la mia crescita. Dall’anno scorso ho molta più continuità e voglio portarla avanti. Rimanere qui era ciò che volevo, giocare per questa maglia ha un valore unico. Il mio 2024/25? Pensare a settembre dell’anno scorso di fare la stagione che ho fatto era complicato, però mi sentivo pronto: dopo l’infortunio alla spalla ho sempre lavorato per farmi trovare pronto e quel percorso mi ha cresciuto caratterialmente. Sono felicissimo di aver messo questa crescita in campo. Che squadra mi aspetto ora? Sono molto fiducioso e non vedo l’ora d’iniziare. La mia conferma, quella di Assui e l’arrivo di Ladurner sono già un’ottima base di partenza. Ho fiducia sul lavoro della società”.