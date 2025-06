Trento, Forray: "Rivoluzione? Da 14 anni è questo il canovaccio"

In un'intervista concessa a Il T Quotidiano, il capitano della Dolomiti Energia Trentino ha commentato l'ennesima estate di rifondazione in casa Aquila: "La filosofia che sta alla base del club è questa: puntare su talenti giovani ancora grezzi o su giocatori stranieri poco conosciuti per poi farli crescere di livello. Va da sé che questi elementi, una volta dimostrato il loro valore, attirino le attenzioni di società che hanno ambizioni diverse dalle nostre e soprattutto possibilità economiche maggiori. Sono qui a Trento da 14 anni ed è sempre stato questo il canovaccio seguito. I cambi nel roster? Ho una grande fiducia nei dirigenti del club, conosco le loro capacità e la loro profonda conoscenza del basket. Allo stesso tempo sono certo che i tifosi capiranno il fatto che siamo reduci da una stagione straordinaria, ripetersi sarà molto difficile ma noi ci proveremo. Futuro ancora sul parquet? Con la società abbiamo già trovato l'accordo su tutto, come ho sempre detto sino a quando sentirò di poter essere utile alla squadra mi metterò a disposizione. Negli ultimi mesi credo di aver capito ancora meglio come aiutare i compagni dentro e fuori dal campo. Obiettivi per il 2025/26? Quando sento i vertici della società parlare di salvezza concordo in pieno. Per una realtà come la nostra è di primaria importanza assicurarsi la permanenza nella massima serie: solo in un secondo momento si potrà, eventualmente, pensare ad altro. Per quanto riguarda invece l'EuroCup, penso che la qualificazione al secondo turno potrebbe essere alla portata: nell'ultima edizione non siamo arrivati così distanti”.