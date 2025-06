Napoli, risoluzione di contratto con l'AD Dalla Salda

Così i campani, tramite il proprio ufficio stampa, nella serata di ieri: "La S.S. Napolibasket S.r.l. comunica di aver risolto in data odierna il contratto, in scadenza a giugno 2026, che legava il Club con l'Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda.

Arrivato a Napoli nel maggio 2023 ha dato un contributo significativo alla crescita della società in tutte le sue aree conquistando a livello sportivo nel 2024 la storica Coppa Italia.

La società azzurra ringrazia il manager reggiano per l’impegno e la professionalità dimostrati a Napoli e gli rivolge un sincero in bocca al lupo per un futuro ricco di soddisfazioni personali e lavorative".