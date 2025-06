Treviso, il primo colpo è una conferma: Olisevicius rimane al Palaverde

Così i trevigiani, nell'annunciare sul proprio sito la mancata esercitazione della clausola d'uscita presente nel contratto del 32enne lituano: "Nutribullet Treviso Basket comunica che il club e il giocatore lituano proseguiranno il percorso insieme anche nella stagione 2025/2026.

Approdato a Treviso a novembre 2023, l’ala classe 1993, ha fin da subito dimostrato tutta la sua classe guidando la squadra alla salvezza (11 vittorie e 10 sconfitte con lui in campo) con 15.7 punti, 5.6 rimbalzi e 3 assist di media. Riconfermato la scorsa estate, nell’ultima stagione Olisevicius ha migliorato il suo impatto offensivo e la sua leadership, chiudendo con 16.9 punti di media con il 49.7% da 2, il 41.2% da 3 e l’89.4% dalla lunetta.

Il nativo di Vilnius, 200 cm per 90kg, fa anche parte della gloriosa nazionale Lituana, con cui ha disputato le qualificazioni per il prossimo EuroBasket in programma quest’estate.

“Osi” continuerà a giocare con la canotta numero 31".