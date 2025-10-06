Lebron James si ritira? L'annuncio criptico: "Decisione delle decisioni"

La prima "Decisione", aveva ridisegnato gli equilibri della Nba, ora la seconda potrebbe avere un peso anche superiore. Lebron James ha pubblicato un video sui suoi social dove annuncia "TheSecondDecision". All'alba delle 40 primavere e del suo ultimo anno di contratto con i Los Angeles Lakers per molti la lettura è stata una e una soltanto: il Re annuncerà il ritiro.