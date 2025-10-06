Lebron James si ritira? L'annuncio criptico: "Decisione delle decisioni"

LBJ all'alba dei 40 anni e al suo ultimo anno di contratto con i Lakers potrebbe aver deciso di dire basta
La prima "Decisione", aveva ridisegnato gli equilibri della Nba, ora la seconda potrebbe avere un peso anche superiore. Lebron James ha pubblicato un video sui suoi social dove annuncia "TheSecondDecision". All'alba delle 40 primavere e del suo ultimo anno di contratto con i Los Angeles Lakers per molti la lettura è stata una e una soltanto: il Re annuncerà il ritiro.
Il post recita: "The decision of all decisions" (la decisione delle decisioni) e rimanda l'appuntamento al 7 ottobre. Nel video James indossa di nuovo una camicia a quadretti rossi come nella famigerata "Decision" del 2010 con cui annunciò il suo passaggio dai Cleveland Cavaliers ai Miami Heat e ridisegnò gli equilibri della Lega. Non resta che attendere la parola di LBJ: dopo 22 anni, quattro titoli, 1562 partite e 42184 punti (primo di sempre nella storia della NBA) l'era di Re Lebron potrebbe davvero essere giunta al termine.
