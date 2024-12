LeBron James, 40 anni e non sentirli: un compleanno da record

Quando capirà che non varrà più la pena investire alcuni dei milioni nel personale conto in banca per curare alimentazione, riposo e prevenzione degli infortuni, solo allora si comprenderà quanto James abbia attirato su di sé per un quarto di secolo circa: il vuoto che l'NBA sta cercando (senza per ora riuscirci) di colmare a livello di immagine e credibilità al di fuori del parquet è forse l'eredità più pesante che donerà il Prescelto, non per caso "more than an athlete".