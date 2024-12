Nba: New York vince ai supplementari con Washington, ok Lakers e Golden State

Serve un tempo supplementare a New York per imporsi 136-132 in casa di Washington, grazie ad un super Brunson da 55 punti. La sfida viene condotta in larga parte dai Wizards, che mettono subito il muso avanti durante il primo quarto, sul 33-32. L’equilibrio regna sovrano anche dopo la prima pausa breve, con Brunson che comincia a segnare a raffica per gli ospiti. Dopo l’intervallo i padroni di casa sembrano riuscire a dare la spallata definitiva alla gara, ma nei dodici minuti finali i Knicks rientrano. È proprio un canestro di Brunson a dodici secondi dalla fine a concedere a New York il 119-119, per andare quindi all’overtime. Nei cinque minuti aggiuntivi è ancora Brunson (insieme a Hart) a fare la differenza, non bastano per Washington i 31 totali di Champagnie. New York registra la vittoria numero 22 in stagione, sconfitta numero 24 e ultimo posto a Est per Washington.