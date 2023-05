NBA, LeBron James medita il ritiro: "Devo riflettere sul mio futuro nel basket"

NBA

Dopo la bruciante eliminazione coi Nuggets le parole del Re hanno fatto molto rumore: "Ho molto a cui pensare"

© Getty Images LeBron James ha fatto di tutto in gara-4 contro Denver per provare ad allungare la serie e tentare di mettersi al dito l'anello numero 5 (40 punti con 10 rimbalzi e 9 asists), ma i Nuggets si sono rivelati troppo forti e la delusione è apparsa chiara nelle parole a fine partita del Re, che ha parlato apertamente e inaspettatamente di ritiro: "Ho molto su cui pensare a livello personale sulla possibilità di proseguire con il basket, devo riflettere a fondo". Parole che hanno scosso il mondo NBA, anche perché la stella dei Lakers poco tempo fa aveva dichiarato di voler proseguire per giocare almeno una stagione con suo figlio Bronny, atteso nella Lega nel 2024-2025.

"Quindi potresti ritirarti?", "Ci devo pensare". È stato un giornalista di ESPN, colosso dei media sportivi americani, a diffondere la notizia di un possibile ritiro di 'LBJ' a seguito di una conversazione con il giocatore in un corridoio della Crypto.com Arena.

Pochi minuti prima, James era stato criptico nella conferenza stampa post partita, rispondendo così a una domanda su come vede la prossima stagione: "Vedremo cosa succede... non lo so. Non lo so. Ho molto a cui pensare a dire il vero. Personalmente, quando si tratta di basket, ho molto a cui pensare".

"Penso che sia andata bene, anche se non mi piace dire che è stato un anno di successo perché non sto giocando per nient'altro che vincere titoli in questa fase della mia carriera - ha aggiunto - Non mi diverto solo a fare una finale di Conference. L'ho giocata molte volte. E non è divertente per me non essere in grado di fare una finale di campionato".

LeBron ha ancora due anni di contratto con i Lakers, l'ultimo dei quali è opzionale, tuttavia ha sempre proclamato il suo desiderio di continuare a giocare almeno fino a 40 anni per poter giocare con o contro il figlio maggiore Bronny.

