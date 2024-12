Napoli fa incetta di premi individuali dopo il 12o turno di campionato. Se Pullen ha vinto l'MVP, Leonardo Totè è stato premiato come miglior giocatore italiano grazie alla sua prova contro Scafati: il lungo bianco-azzurro ha registrato una doppia-doppia da 21 punti (8/10 dal campo e 4/9 a cronometro fermo) e 11 rimbalzi, a cui ha aggiunto 2 recuperi, 1 assist e 1 stoppata per un totale di 33 alla voce valutazione in 32 minuti di gioco.