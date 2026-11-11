LBA, il presidente Gherardini: "Dobbiamo essere attivi e flessibili. Il mondo del basket sta vivendo cambiamenti forse epocali"

In conclusione, un focus sul campionato nostrano: “Da parte nostra dobbiamo essere attivi e flessibili, è l’unico modo per essere attraente agli occhi di chi vuole investire. È uno sforzo non indifferente, cambiare mentalità e la cultura, di Lega come dei Club, assieme agli strumenti già in uso. LBATV sta evolvendo raccontando non solo le partite ma lanciando nuovi contenuti, per trasmettere immagine e passione che ogni singolo territorio può proporre e creare. E di tutto questo beneficeranno anche le leghe domestiche, attraverso uno snodo cruciale per la sostenibilità dei Club, quello degli impianti: dopo Tortona, arrivano Bologna, Cantù e Venezia, la sfida delle nuove case sarà saperle trasformare in risorse”.