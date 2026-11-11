Basket

LBA, il presidente Gherardini: "Dobbiamo essere attivi e flessibili. Il mondo del basket sta vivendo cambiamenti forse epocali"

Tra i temi trattati al Social Football Summit 26, il futuro del basket in Europa e lo sviluppo di LBA

11 Nov 2026 - 16:36
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa LBA

© Ufficio Stampa LBA

Intervenuto al Social Football Summit 26, presso l'Allianz Stadium di Torino, il presidente LBA Maurizio Gherardini ha partecipato al panel "L’evoluzione della Sport Industry, l’innovazione come leva di crescita per Federazioni, Leghe e Club".

Gherardini ci ha tenuto a sottolineare l'importanza di conoscere chi segue un determinato prodotto: “Sta diventando sempre più cruciale non tanto il sapere quanta gente ti segue, ma chi è che ti segue. La raccolta dei data, e l’esplorazione dei punti di contatto con la tua fanbase, attraverso tutte le piattaforme che costituiscono l’offerta digitale, sono fondamentali per coinvolgere il tifoso. E conseguentemente valorizzare le opportunità che possiamo mettere a disposizione degli sponsor, lavoro nel quale il ruolo svolto da Infront, quale nostro Advisor, rappresenta un driver importante”.

Ha poi proseguito: “Solo gli investimenti nell’ecosistema digitale possono creare ricchezza, che però non deve essere analizzata solo in termini di ritorno economico. Ho avuto la fortuna di poter vedere con qualche anno di anticipo, nella mia esperienza NBA, quello che ora accadendo da noi. Le potenzialità ci sono, ad esempio come LBA stiamo esplorando il mercato estero in maniera diversa rispetto al passato, non dobbiamo fossilizzarci sull’introito ma sulla visibilità a livello globale”. 

“Il mondo del basket sta vivendo cambiamenti forse epocali, - ha sottolineato Gherardini - è un momento stimolante e frizzante, figlio di nuovi investimenti ed investitori. Solo nei prossimi mesi se ne potranno capire le traiettorie, tra la progettualità di Euroleague e quella di NBA Europe”.

In conclusione, un focus sul campionato nostrano: “Da parte nostra dobbiamo essere attivi e flessibili, è l’unico modo per essere attraente agli occhi di chi vuole investire. È uno sforzo non indifferente, cambiare mentalità e la cultura, di Lega come dei Club, assieme agli strumenti già in uso. LBATV sta evolvendo raccontando non solo le partite ma lanciando nuovi contenuti, per trasmettere immagine e passione che ogni singolo territorio può proporre e creare. E di tutto questo beneficeranno anche le leghe domestiche, attraverso uno snodo cruciale per la sostenibilità dei Club, quello degli impianti: dopo Tortona, arrivano Bologna, Cantù e Venezia, la sfida delle nuove case sarà saperle trasformare in risorse”.

Ultimi video

02:20
Estathè Streetbasket

Estathè Streetbasket

01:22
Olimpia, ecco Banchi: si riparte da lui

Olimpia, ecco Banchi: si riparte da lui

03:51
DICH OTO LUCA BANCHI OLIMPIA DICH

Banchi esclusivo: "Dobbiamo scalare una montagna, ma siamo fiduciosi"

04:57
DICH BANCHI OLIMPIA OTO DICH

Banchi si presenta in Olimpia: "Vogliamo riportare l'entusiasmo al Forum"

01:59
L'Olimpia vince in casa, Napoli vola ancora

L'Olimpia vince in casa, Napoli vola ancora

01:58
Basket: comincia il weekend

Basket: comincia il weekend

01:28
Colpo Virtus

Colpo Virtus

01:29
Basket: Milano sbanca Napoli, Bologna risponde

Basket: Milano sbanca Napoli, Bologna risponde

01:32
Derby di Roma: vince la Maxima davanti a Totti

Derby di Roma: vince la Maxima davanti a Totti

01:15
Bologna vince soffrendo

Bologna vince soffrendo

00:20
MCH VITTORIA VIRTUS BOLOGNA MCH

Eurolega, la clamorosa tripla di Carr che regala la vittoria alla Virtus

01:33
Ripartito il campionato

Ripartito il campionato

02:17

Totti si dà al basket, ma sulla Roma dice...

00:39
IDCH NICOLO' MELLI ITALBASKET DICH

Melli: "Ci stiamo preparando al meglio per Bosnia e Serbia"

02:38
Estathè 3X3 streetbasket

Estathè 3X3 streetbasket

02:20
Estathè Streetbasket

Estathè Streetbasket

I più visti di Basket

DICH BANCHI OLIMPIA OTO DICH

Banchi si presenta in Olimpia: "Vogliamo riportare l'entusiasmo al Forum"

L'Olimpia vince in casa, Napoli vola ancora

L'Olimpia vince in casa, Napoli vola ancora

Luca Banchi

Olimpia Milano, il dopo Poeta è Luca Banchi: "Entusiasmo e determinazione”

L'Italia cala il poker in Eurolega: dal 2027/28 ci saranno quattro squadre

DICH OTO LUCA BANCHI OLIMPIA DICH

Banchi esclusivo: "Dobbiamo scalare una montagna, ma siamo fiduciosi"

Trieste-BC Roma

BC Roma ko, vince Trieste con un super Jones | La Maxima batte anche Cantù, Treviso cade e Napoli beffa Scafati

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:05
Ciclismo: la Danimarca ospiterà gli Europei del 2027
16:12
Tennis: Sonego eliminato a Stoccolma, vince Tabilo in tre set
16:00
Nuoto: incendio in casa, grave la campionessa russa Maria Shurochkina
14:32
Atletica, Camossi: "Rivisto Jacobs di Tokyo, obiettivo il Mondiale"
14:30
Sci: il ritorno della Goggia, dopo il virus è convocata per la trasferta nordamericana