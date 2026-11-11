Nuoto: incendio in casa, grave la campionessa russa Maria Shurochkina

11 Nov 2026 - 16:00
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La campionessa olimpica di nuoto russa Maria Shurochkina (due medaglie d’oro e undici titoli mondiali), è stata trasportata d'urgenza in ospedale con ustioni gravi su gran parte del corpo dopo l'esplosione del camino nel suo appartamento di Mosca. La donna è corsa in strada con i vestiti che bruciavano. Le sue condizioni vengono definite "gravi". I medici temono non solo per la sua vita ma anche per le complicazioni come shock da ustioni, disidratazione e infezioni. Shurochkina ha ricevuto l’Ordine dell’Amicizia e dell’Onore da Vladimir Putin e si è ritirata dalle competizioni di alto livello nel 2022.

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