Il grande basket italiano si schiera al fianco di Special Olympics per promuovere una cultura sportiva sempre più inclusiva. Sabato 21 e domenica 22 novembre, in occasione delle partite della Lega Basket Serie A (LBA), i palazzetti italiani diventeranno anche luoghi di sensibilizzazione sui diritti, le capacità e le opportunità delle persone con disabilità intellettive.

Grazie alla collaborazione tra LBA e Special Olympics Italia, i capitani delle squadre e gli arbitri indosseranno la maglia ufficiale della Special Olympics European Basketball Week 2026, mentre gli speaker accompagneranno le partite con annunci dedicati all'iniziativa, invitando tifosi e appassionati a conoscere più da vicino il Movimento e i valori che ne ispirano l'attività.