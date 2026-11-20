Il grande basket italiano si schiera al fianco di Special Olympics per promuovere una cultura sportiva sempre più inclusiva. Sabato 21 e domenica 22 novembre, in occasione delle partite della Lega Basket Serie A (LBA), i palazzetti italiani diventeranno anche luoghi di sensibilizzazione sui diritti, le capacità e le opportunità delle persone con disabilità intellettive.
Grazie alla collaborazione tra LBA e Special Olympics Italia, i capitani delle squadre e gli arbitri indosseranno la maglia ufficiale della Special Olympics European Basketball Week 2026, mentre gli speaker accompagneranno le partite con annunci dedicati all'iniziativa, invitando tifosi e appassionati a conoscere più da vicino il Movimento e i valori che ne ispirano l'attività.
Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, che porterà il messaggio dell'inclusione davanti a migliaia di spettatori, dimostrando come la pallacanestro possa essere un linguaggio universale, capace di unire persone con abilità ed esperienze differenti. L'iniziativa anticipa la XXIII Special Olympics European Basketball Week, in programma dal 25 novembre al 3 dicembre 2026, sostenuta a livello europeo da FIBA Europe e FIBA Foundation.
Una manifestazione che coinvolgerà 25.000 partecipanti in 35 Paesi, attraverso 250 eventi, tra tornei, partite, allenamenti e attività nelle scuole. Al centro lo sport unificato, che vede atleti con e senza disabilità intellettive giocare insieme nella stessa squadra, condividendo obiettivi, responsabilità ed emozioni.
La collaborazione con la LBA – che proseguirà anche nella tappa di Udine della IBSA NextGen Cup dal 27 al 29 novembre 2026 - rappresenta un'importante opportunità per amplificare il messaggio di Special Olympics, coinvolgendo anche il pubblico della pallacanestro professionistica. Il sostegno della massima Lega italiana contribuisce infatti ad avvicinare due realtà che condividono la stessa passione per il basket e la convinzione che lo sport debba essere un'opportunità accessibile a tutti.
Il coinvolgimento del mondo della pallacanestro professionistica proseguirà anche nel weekend del 27, 28 e 29 novembre, quando sarà la Lega Nazionale Pallacanestro (LNP) a sostenere la European Basketball Week attraverso un'analoga iniziativa nei propri palazzetti. In Italia la manifestazione gode del patrocinio di FIP, LBA, LNP, LBF, GIBA e AIAP, a testimonianza di un impegno condiviso per favorire la diffusione dello sport unificato e promuovere una società nella quale le differenze siano riconosciute come un valore.
La European Basketball Week 2026 sarà presentata ufficialmente venerdì 27 novembre, alle ore 10.30, presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Roma, in Viale della Grande Muraglia 37. La scelta di una scuola come sede della presentazione sottolinea l'importanza di coinvolgere le nuove generazioni nella costruzione di una cultura dell'inclusione attraverso lo sport.
L'edizione di quest'anno si lega inoltre alla Challenge “Play Together, Win Together”, che invita tutti a contribuire, attraverso i tiri liberi, a percorrere simbolicamente gli 11.936 chilometri che separano l'Italia da Santiago del Cile, sede dei Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2027. Un'iniziativa aperta a tutti, attraverso la quale è possibile anche sostenere la campagna “Adotta un Campione®”, finalizzata a contribuire ai costi di partecipazione del Team Italia ai GiochiMondiali.
Il weekend della LBA sarà dunque il primo importante appuntamento di sensibilizzazione nazionale in vista della European Basketball Week: un'occasione per ricordare che il valore dello sport non si esaurisce nel risultato di una partita, ma si esprime anche nella sua capacità di creare opportunità, abbattere barriere e far sentire ogni persona parte della stessa squadra.
Ufficio Stampa LBA