Tiro a volo: Rossi e Fabbrizi d'oro nel trap a coppie miste

Gli azzurri Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi hanno vinto l'oro nel trap a coppie miste ai Mondiali di tiro a volo, in corso a Doha, in Qatar. Dopo il titolo mondiale nel trap femminile, che vale anche il pass per le Olimpiadi 2028, Rossi ha raddoppiato il suo bottino ottenendolo per la prima volta in una specialità che è nel programma di Los Angeles. La carta olimpica però non è automatica perchè va conquistata individualmente anche dall'uomo. Fabbrizi con un 19/20 in finale ha dato un forte contribuito al titolo, il suo secondo consecutivo nella specialità, mentre Rossi ha ottenuto 16/20.