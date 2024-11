Trapani, Yeboah l'eroe che non ti aspetti: 21 punti per travolgere Brescia

È entrato dalla panchina e ha trascinato Trapani alla vittoria: il protagonista di giornata per gli Shark è il ghanese Akwasi Yeboah, che ha "sfruttato" la serata no di Amar Alibegovic trovando 21 punti e una notevole precisione al tiro, 8 su 10 per un 23 finale di valutazione. Fondamentale la chiamata di Jasmin Repesa, perché il lungo ghanese si è rivelato inarrestabile in coppia con Robinson (18 punti, 4 rimbalzi, 6 assist). Impiegato in tutte le partite fin qui disputate in campionato, Yeboah non ha mai sfigurato, anzi, andando in doppia cifra in altre tre gare: 13 punti all'esordio contro Bologna, 10 contro Treviso e Varese. Certo è che in pochi si sarebbero aspettati una prova così importante nella sfida delicata contro la Germani Brescia.