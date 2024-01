La Bertram Derthona si arrende al Galatasaray

© IPA

La Bertram Yachts Tortona dice addio alla Champions League. La squadra di coach De Raffaele era chiamata a vincere a Istanbul contro il Galatasaray per giocarsi la qualificazione nella decisiva gara 3 in casa. Ma i turchi hanno messo in chiaro le cose fin dal primo quarto, chiuso sul parziale di 26-14. Nell'ultimo quarto, iniziato sotto di 16 punti, Tortona ha tentato la rimonta impossibile senza successo.