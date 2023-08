L'Italbasket fa sette su sette: battuta anche la Nuova Zelanda in amichevole

VERSO I MONDIALI

Gli Azuzrri di Pozzecco non conoscono sconfitte come gli Usa e ottengono l'ennesimo successo prima dell'esordio iridato contro

© Federbasket Sette su sette. L'Italia del basket chiude senza macchia il percorso di preparazione alla Fiba World Cup 2023 battendo anche la Nuova Zelanda (88-81) a Shenzhen. Gli Azzurri, che si trasferiranno domani, martedi' 22 agosto, a Manila, arrivano al Mondiale dopo aver battuto in sequenza Turchia, Cina, Serbia, Grecia, Portorico, Brasile e, appunto, Nuova Zelanda. Un ruolino di marcia senza ko come quello di Stati Uniti (5 gare) e Lettonia (5 gare ma giocherà domani l'ultimo test). Un cammino che ha messo in mostra una squadra concentrata, solida, consapevole delle proprie qualità e pronta a migliorarsi azione dopo azione. Miglior marcatore Azzurro di giornata Matteo Spagnolo con 14 punti. In doppia cifra anche Ricci e Tonut (12) e Polonara (10).

L'esordio azzurro al Mondiale contro Angola è in programma per il 25 agosto alla Philippine Arena di Manila con inizio alle ore 10.00 italiane. Stesso orario per il secondo match del girone A all'Araneta Coliseum contro la Repubblica Dominicana il 27 agosto. Chiusura contro i padroni di casa delle Filippine il 29 agosto alle 14.00 italiane sempre all'Araneta Coliseum.