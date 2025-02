Finalmente Kevin Pangos, Napoli continua la rimonta salvezza

Un'autostima e una sicurezza di sé che, purtroppo, non eravamo più abituati ad associare a Pangos. E i rimpianti per un connubio con coach Messina a Milano avvenuto forse solo nel momento sbagliato - un playmaker sì evidente punto debole in difesa ma capace di leggere gli spazi e servire i compagni in attacco non è, tutto sommato, ciò che i biancorossi hanno visto in Nenad Dimitrijevic? - continueranno a esserci. È stato sufficiente che Brescia approcciasse la sfida del pranzo domenicale con meno intensità e lucidità nella conservazione del possesso (8 palle perse in poco più di metà gara per i biancoblu di coach Poeta: la Germani ne perde mediamente 11.1 in 40'!) affinché Pangos prendesse le redini della gara.