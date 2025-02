Nigeria-Capo Verde 77-62: Kao vince il duello con Almeida

Con entrambe le squadre già qualificate alla fase finale di AfroBasket 2025, la giornata finale del gruppo B è servita solo ad aggiornare le statistiche dei precedenti tra Nigeria e Capo Verde. In Libia, a spuntarla è stata la prima, anche grazie ai 7 punti e 9 rimbalzi (+26 di plus/minus!) di Kaodirichi Akobundu-Ehiogu. Il centro dell'Openjobmetis Varese, in attesa degli sviluppi che attendono il mercato biancorosso, ha prevalso nella sfida tutta "italiana" con Ivan Almeida: i 15 punti, 8 rimbalzi e 4 assist dell'ala della JuVi Cremona (LNP) non sono bastati ai capoverdiani.