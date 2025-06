Udine, Xavier Johnson: "Ritorno? Il mio agente non è stato contattato"

"Tutti mi chiedono se ritornerò a Udine il prossimo anno, ma il mio agente non è stato contattato, né è stato dimostrato alcun interesse. Ringrazio molto i miei fan per il supporto dello scorso anno. Ad ogni modo non credo che l'Apu sia interessata a me. Questo non me lo dimenticherò": queste le frasi di una storia Instagram di uno dei due stranieri protagonisti della promozione bianconera della passata stagione (l'altro, Hickey, è invece in odore di conferma). Per l'ala americana sarebbe stata la seconda esperienza in Serie A dopo quella a Verona nel 2022/23.