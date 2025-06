Oltre a Poser, Candussi e Faggian, l'Arena menziona Joseph Mobio come uno dei possibili acquisti per la prossima stagione della Tezenis Verona. Il gruppo guidato in panchina da coach Cavina aggiungerebbe così fisicità nel reparto lunghi: il quotidiano veronese parla di "accordo già trovato tra le parti". Il 27enne di Guidonia Montecelio ha sì ottenuto la cittadinanza ivoriana nel 2022, ma continuerebbe a giocare in Italia come giocatore formato nel nostro Paese.