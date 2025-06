Trapani, Robinson: "Annata fantastica, la preferita della carriera"

Il playmaker americano, al termine della stagione d'esordio in LBA con gli Shark, ha affidato a un post Instagram i pensieri sull'annata a Trapani: "WOW! Che stagione fantastica! Speriamo che vi siate divertiti a tifare per noi tanto quanto noi ci siamo divertiti a giocare per voi. La stagione non è finita come avremmo voluto, ma nessuno avrebbe mai immaginato che la Trapani Shark sarebbe stata al primo posto nella LBA o che avrebbe stabilito i record che abbiamo stabilito nel primo anno. Speriamo di essere diventati l'orgoglio e la gioia di tutti i siciliani e la SQUADRA d'Italia che tutti speravano vincesse e tifavano. Questa annata è stata di gran lunga la preferita della mia carriera. Forza Trapani sempre!". L'ex Breogan e Milwaukee Bucks, al momento, è sotto contratto coi siciliani anche per il 2025/26.