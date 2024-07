Trapani, ecco Repesa: "Antonini mi ha trasmesso entusiasmo"

NUOVO COACH

Il club neopromosso in serie A ha ufficializzato l'ingaggio dell'allenatore croato che avrà come primo assistente Andrea Diana

© Ufficio Stampa La Trapani Shark ha il suo nuovo allenatore: sarà Jasmin Repesa a guidare la squadra dell'ambizioso presidente Valerio Antonini in serie A. Due stagioni fa la sua ultima panchina in LBA con Pesaro: chiuse all'ottavo posto e venne eliminato ai playoff da Milano, poi campione d'Italia.

Queste le prime parole di coach Repesa dopo l’ufficialità del suo accordo con la società del presidente Valerio Antonini: “Potrei dire tante cose banali ma la verità è che aver parlato subito col Presidente Antonini e aver sentito l’entusiasmo che trasmette con la sua energia è stato per me facile accettare di venire a Trapani. Avere fin da subito chiarito gli obiettivi di questa prima stagione di Trapani Shark in serie A è sintomo di grande determinazione e lungimiranza. Sono pronto per iniziare questa avventura ed essere uno degli autori di queste nuove pagine che scriveremo per la città di Trapani. Non vedo l’ora di incontrare i tifosi che ho visto essere numerosi anche in trasferta a dimostrazione di quanto questa Società sia capace di coinvolgere tutti”.

© IPA

Ecco il pensiero di Andrea Diana: “Credo che ogni occasione porti con sé opportunità di crescita in ambito umano e lavorativo. Ciò che mi aspetta non fa eccezione. Continuerò quanto iniziato a marzo, con la stessa professionalità e un entusiasmo rinnovato da una nuova sfida. Il mio passato è qualcosa che non si cancella, e i risultati personali ottenuti ne sono la testimonianza. Mi sono tolto delle belle soddisfazioni e non intendo smettere proprio adesso, per questo lavoro ogni giorno per rendere più soddisfacente il mio futuro, sapendo di avere ancora tanto da dare e desiderio di imparare da qualsiasi situazione”.

© IPA

Anche il Presidente Valerio Antonini ha voluto esprimere il suo personale pensiero per il buon esito della trattativa: “L’arrivo di Jasmin e la permanenza di Andrea sono la testimonianza della serietà del nostro progetto. Vogliamo giocarci le nostre chance al massimo. Auguro a entrambi un’annata ricca di soddisfazioni e vittorie!”.