Italia, i convocati di Pozzecco per l'Europeo: esclusi Rossato e Tonut (per infortunio)

Dai veterani Melli e Gallinari agli esordienti Thompson e Niang: ecco i 12 azzurri scelti da Pozzecco
Sono stati ufficializzati i 12 convocati dal ct Gianmarco Pozzecco per Eurobasket 2025, che vedrà l'Italia fare il proprio esordio domani, giovedì 28 agosto, alle ore 20.30 italiane (21.30 di Cipro) contro la Grecia. Dopo Tonut, assente per infortunio, l'altro escluso dal roster è Riccardo Rossato, guardia classe 1996 dei Trapani Shark.
Nel corso della conferenza stampa Pozzecco ha ringraziato, oltre a Polonara e Tonut, anche Rossato, motivando l'attesa sulle scelte con gli acciacchi di Ricci e Akele, e i tempi di inserimento di Thompson e Gallinari. "Rossato è stato professionale, ragazzo fantastico. Tutti hanno lavorato duro. Saremo pronti per domani", ha dichiarato il ct
