Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
EUROBASKET 2025

Italia, i convocati di Pozzecco per l'Europeo: esclusi Rossato e Tonut (per infortunio)

Dai veterani Melli e Gallinari agli esordienti Thompson e Niang: ecco i 12 azzurri scelti da Pozzecco 

27 Ago 2025 - 13:23
© X

© X

Sono stati ufficializzati i 12 convocati dal ct Gianmarco Pozzecco per Eurobasket 2025, che vedrà l'Italia fare il proprio esordio domani, giovedì 28 agosto, alle ore 20.30 italiane (21.30 di Cipro) contro la Grecia. Dopo Tonut, assente per infortunio, l'altro escluso dal roster è Riccardo Rossato, guardia classe 1996 dei Trapani Shark.  

Visualizza il post su Twitter

Nel corso della conferenza stampa Pozzecco ha ringraziato, oltre a Polonara e Tonut, anche Rossato, motivando l'attesa sulle scelte con gli acciacchi di Ricci e Akele, e i tempi di inserimento di Thompson e Gallinari. "Rossato è stato professionale, ragazzo fantastico. Tutti hanno lavorato duro. Saremo pronti per domani", ha dichiarato il ct

italbasket
basket
italia
eurobasket 2025
gianmarco pozzecco

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:35
Bologna-Brescia 90-87

Bologna-Brescia 90-87

01:19
Belinelli ha detto stop

Belinelli ha detto stop

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:16
MCH PARATA OKLAHOMA CITY THUNDER MCH

La parata dei campioni: che festa per Oklahoma City Thunder

01:57
Il trionfo della Virtus

Il trionfo della Virtus

01:40
MCH FESTEGGIAMENTI BOLOGNA MCH

Bologna è campione d'Italia: le immagini della festa

01:02
MCH DEDICHE POLONARA MCH

Magliette, cori, videochiamata: tutti con Achille Polonara

01:39
DICH PAJOLA BASKET DICH

Pajola a SM: "Abbiamo fatto un lavoro incredibile"

00:44
DICH HACKETT BASKET DICH

Hackett a SM: "Tanta felicità, abbiamo masticato amaro"

01:59
DICH ZANETTI BASKET DICH

Zanetti a SM: "Shengelia? Abbiamo fatto un'offerta, però..."

01:51
DICH BELINELLI BASKET DICH

Belinelli a SM: "Ritiro? Potrebbe essere la ciliegina sulla torta"

02:08
Virtus: è scudetto!

Virtus: è scudetto!

01:26
Lo sport abbraccia Polonara

Lo sport abbraccia Polonara

01:51
Virtus-Brescia 75-65

Virtus-Brescia 75-65

01:20
Finali Playoff, Bologna vince Gara 2

Finali Playoff, Bologna vince Gara 2

01:35
Bologna-Brescia 90-87

Bologna-Brescia 90-87

I più visti di Basket

Final Eight, Marigona incanta Torino

Martina Caretta, bellezza pugliese per la Coppa Italia LNP

"Here we not go", la Virtus Bologna e l'arrivo di Diouf all'Inter

Marigona, la madrina delle Final Eight di Coppa Italia

Eleonora Boi, che paura: la moglie di Gallinari, incinta, attaccata da uno squalo

L'Italia di Pozzecco si è inceppata: battuta dalla Grecia, secondo stop di fila in amichevole

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico