Italia, i convocati di Pozzecco per l'Europeo: esclusi Rossato e Tonut (per infortunio)

Nel corso della conferenza stampa Pozzecco ha ringraziato, oltre a Polonara e Tonut, anche Rossato, motivando l'attesa sulle scelte con gli acciacchi di Ricci e Akele, e i tempi di inserimento di Thompson e Gallinari. "Rossato è stato professionale, ragazzo fantastico. Tutti hanno lavorato duro. Saremo pronti per domani", ha dichiarato il ct