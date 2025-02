Pur essendo già qualificata alla fase finale in quanto paese ospitante, l'Italia ha confermato il primato nel gruppo di qualificazione a Eurobasket 2025. Le ragazze di coach Capobianco hanno superato la Germania al PalaCattani di Faenza: protagonista assoluta di serata Francesca Pan (21 punti per la capitana della Reyer Venezia), unica italiana in doppia cifra. Il prossimo appuntamento è domenica 9 febbraio, ore 16: a Brno, in Repubblica Ceca, l'ultima gara del girone I.