Bologna, presentato Brandon Taylor: "Ecco cosa mi ha chiesto Ivanovic"

Si è presentato alla stampa il nuovo acquisto di Virtus Segafredo Bologna Brandon Taylor: “Sono venuto per fare il mio lavoro e aiutare la squadra per quello di cui avrà bisogno. E’ la mia responsabilità, dare il necessario e il meglio di quel che so fare. Il coach mi ha chiesto difesa, prima di tutto. Non è facile inserirsi in questo momento della stagione, ma sappiamo che tutto parte dalla difesa, quella che fa vincere le partite e i titoli. Io è da lì che dovrò partire. Come prima cosa, io devo aggiungere qualcosa a una squadra che ha tanto talento e che hanno già giocato una stagione molto lunga. Io posso mettere le mie qualità, conoscere meglio i compagni e creare chimica con loro come con l’allenatore. Io mi aggiungo a qualcosa che già c’è”.