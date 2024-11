Toto...scudetto? Trento sogna in grande con l'intramontabile Forray

"Magari continuo un anno in più, magari no: non lo sappiamo ancora". Ai nostri microfoni aveva risposto così, pochi giorni fa, alla domanda sul suo futuro (da giocatore o in altra veste). Leggere e riascoltare queste parole dopo la prestazione con Milano fa strano: 16 punti con 4/6 da oltre l'arco, 3 rimbalzi difensivi e 2 assist, alla faccia dei 38 anni.