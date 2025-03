Brotto avvisa Cremona: "Brescia è forte, a volte diabolica"

"Se penso a Brescia mi vengono in mente le parole intelligenza, pragmatismo e astuzia, furbizia. Questo dipende dal manico, perché Peppe Poeta è un allenatore molto intelligente, che bada al concreto, e dai giocatori, che in quanto ad astuzia e bravura a volte risultano essere diabolici. Son passate tre settimane dall'ultima partita: la prima abbiamo riposato, la seconda abbiamo ripreso gli allenamenti. In questa settimana ci siamo concentrati sui target tecnico-tattici che ci offrirà la partita. Sicuramente sarà complicato, sappiamo di dover giocare tutte le azioni al nostro massimo e ci stiamo preparando per farlo al meglio".