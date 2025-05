Trento, Ford: "Milano ai playoff? Non credo faranno salti di gioia"

Jordan Ford ha fatto il punto in casa Trento. C'è la possibilità che l'Aquila prenda Milano al primo turno dei playoff, in quella che sarebbe subito la rivincita dopo la Coppa Italia: "Lo sappiamo bene così come conosciamo il loro valore ed è evidente che ci sono formazioni meno competitive. Detto questo non credo che neppure loro faranno i salti di gioia se davvero dovranno vedersela con noi, sarebbe un quarto di finale di altissimo livello una sorta di semifinale anticipata. In ogni caso ora pensiamo a Napoli, poi vedremo cosa accadrà".