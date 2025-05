Reggio Emilia, Chillo: "Pistoia? Non vorranno fare brutte figure"

Intervistato sulle pagine della Gazzetta di Reggio, Matteo Chillo (ala grande Unahotels Reggio Emilia) ha presentato la settimana che sta preparando i biancorossi all'ultimo impegno di stagione regolare di Serie A - Pistoia arriverà al PalaBigi già retrocessa, domenica 11: "Non credo proprio si presenteranno poco motivati, penso che verranno a Reggio comunque per fare bella figura e per provare a giocarsela. Conosco quell'ambiente, quella società, c'è tanto orgoglio e ci sono sempre motivazioni, non vorranno fare brutte figure. Un'impressione su questa LBA? Il livello medio, soprattutto nella parte alta della classifica, si è alzato e tanto. Questo per la presenza di due neopromosse come Trapani e Trieste, che hanno fatto bene tutto l'anno. Trapani addirittura si gioca il primato".