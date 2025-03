LBA: il campionato riparte dal derby d'Italia, c'è Bologna-Milano

Dopo le emozioni regalate dalle Final Eight, il campionato riparte alla grande. Domani c'è il quinto derby d'Italia della stagione, con l'EA7 Emporio Armani Milano in vantaggio con tre vittorie contro l'unica della Virtus Segafredo Bologna conquistata nella gara d'andata al Forum. Una gara importante per l’Olimpia che può impattare in classifica con la Virtus. Una grande occasione per Bologna, che può riscattare il k.o. nei quarti di Coppa Italia. "Per la gara contro Milano avremo bisogno del sostegno dei tifosi - spiega Momo Diouf ai nostri microfoni. Spero che il palazzetto sia pieno. Cercheremo di vincere la partita, dare il massimo e di essere uniti. Quello che ci quello che ci è mancato in Coppa Italia, speriamo di portarci la vittoria a casa".