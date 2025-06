Venezia, due profili dalla LBA per sostituire Kabengele

Col centro canadese partito in direzione Dubai, la Reyer avrebbe stretto i contatti con un paio di lunghi già conosciuti nel nostro campionato. La Nuova di Venezia e Mestre menziona Ismael Kamagate, acquistato a titolo definitivo da Tortona nell'estate 2024 e il cui destino è incerto con l'arrivo di coach Fioretti (e la probabile non partecipazione alle coppe europee); Il Resto del Carlino, così come il quotidiano veneto, cita anche Chris Horton. Al lungo di Trapani, la dirigenza siciliana avrebbe "offerto un contratto super con ritocco del 40% rispetto a quest'anno. Dispiace che ancora non abbia accettato. Aspettiamo fiduciosi, anche se speravo firmasse già prima di partire": le parole del presidente Antonini degli scorsi giorni aprono a un futuro lontano dal PalaShark.