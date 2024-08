Pleiss a Trapani, Antonini: "I sogni diventano realtà"

IL COLPACCIO

L'acquisto del lungo è la conferma delle ambizioni da Eurolega dei granata. Così Pleiss: "Possiamo raggiungere un grande successo"

© IPA Il comunicato del Trapani Shark arriva nelle prime ore di un giovedì di inizio agosto. Non il timing che ci si immaginerebbe per uno dei colpi dal peso specifico maggiore di tutta l'estate di LBA, anche in una stagione nella quale la Virtus Bologna ha alzato l'asticella con l'annuncio in blocco di 6 volti nuovi di sabato sera. Tibor Pleiss a Trapani, da sogno, si è trasformato così in una piacevole realtà.

Il comunicato della società granata assume toni entusiastici, e non potrebbe essere altrimenti: Queste le prime parole del giocatore dopo l’ufficialità del suo accordo con la società del presidente Valerio Antonini: “Sono emozionato di annunciare che mi unirò ai Trapani Shark. Voglio aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi e non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e tutti i fans che mi hanno detto essere molto calorosi. Insieme possiamo raggiungere un grande successo: diamoci dentro!”.

Euforico il Presidente Antonini: “Cari tifosi granata, Vi immagino seduti stamane a fare colazione, seduti in un bar della città o in qualsiasi luogo familiare, esprimere un desiderio legato al vostro sport preferito, alla vostra squadra del cuore… e boom il desiderio diventa improvvisamente realtà: Tibor Pleiss rinuncia all’Eurolega (l'alternativa più allettante era l'ALBA Berlino, nda) e sceglie di unirsi a noi. Perché siamo Trapani Shark… where the dreams come true! Benvenuto Tibor! Andiamo a vincere insieme!"

Nella pluridecorata carriera da professionista del lungo tedesco (RheinEnergie Köln, Bamberg, Baskonia, Barcellona, Utah Jazz, Idaho Stampede, Valencia e Andalou Efes), come ricordato da Trapani, sono già annoverate 2 Eurolega, 3 campionati tedeschi, 3 campionati turchi, 4 coppe di Germania, 1 coppa di Turchia, 2 Supercoppa tedesca, 1 Supercoppa spagnola e 3 coppe del Presidente.