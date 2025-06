LBA, Maurizio Gherardini è il nuovo presidente

In merito al secondo punto all’ordine del giorno, la Assemblea ha ascoltato la relazione del Presidente Gandini in merito all’esito del periodo di trattativa privata per la commercializzazione dei diritti audiovisivi delle prossime stagioni che, come da nota di LBA di venerdì 20 giugno 2025, è stata prorogata sino al 4 luglio 2025, salve ulteriori proroghe. La LBA procederà quindi a invitare i partecipanti alla trattativa privata a presentare una nuova offerta, entro il 4 luglio 2025 per i pacchetti a pagamento ed entro l’11 luglio 2025 per i pacchetti in chiaro".