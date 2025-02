Coppa Italia, Gandini: "Final Eight evento unico, saranno migliori dell'anno scorso"

Anche chi parte dietro i pronostici può vincere.

"Gli ultimi due anni hanno vinto l'ottava e la settima alla fine del girone d'andata, chiunque può pensare di ripetere questo successo, ma ciò non toglie che i valori in partite secche come quelle delle Final Eight si appiattiscono molto, le distanze si riducono moltissimo, vincerà chi sarà più in forma".