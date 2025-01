In attesa del responso, previsto per la giornata di oggi, sull'entità dell'infortunio alla spalla di Zach LeDay, La Prealpina riporta come una delle possibili soluzioni esplorata dall'Olimpia Milano sul mercato sia quella relativa a Danilo Gallinari. Lo stesso quotidiano anticipa la possibilità di un rifiuto del Gallo a un'eventuale offerta.