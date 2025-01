FIP e LBA: "Totale fiducia nella classe arbitrale italiana"

Nell’ambito del Consiglio Federale odierno, è emersa con forza la totale fiducia nella classe arbitrale italiana, recentemente oggetto di una narrazione fuorviante e dannosa sul loro operato. Gli arbitri fanno parte di un sistema complesso, composto da giocatori, allenatori, dirigenti e molti operatori distribuiti su diversi e articolati compiti all’interno degli staff tecnici e delle società in generale e tutti determinati ad agire per il meglio, in campo e fuori. Il Consiglio Federale non accetta questa narrazione, che non solo crea un clima negativo tra gli addetti ai lavori, ma che anche contagia parti del pubblico del basket che rischiano di far crescere e diffondere un vissuto di intolleranza e acredine nei confronti della classe arbitrale, danneggiando l’intero movimento. Un forte richiamo quindi del Consiglio affinché le decisioni prese sul campo siano rispettate sempre da tutti, creando così le condizioni per un dialogo costante e aperto tra tutti gli attori del nostro campionato. È necessario garantire che la classe arbitrale possa essere nelle migliori condizioni possibili per svolgere il suo fondamentale lavoro, in un clima di serenità e rispetto seguendo gli alti standard richiesti per la buona riuscita dello spettacolo del campionato, pretendendo dalla stessa categoria lo stesso impegno. È interesse del Consiglio Federale continuare a collaborare con i vertici tecnici della classe arbitrale per migliorare e sviluppare ulteriormente le tecnologie a loro disposizione e ridurre sempre di più il margine di errore sul campo di gioco.