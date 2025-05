Finali Nba: rimonta di Indiana, New York cade in casa in gara 1

Rimonta-show di Indiana su New York in gara 1 delle finali Nba di Conference est. I Pacers si sono aggiudicati il primo punto della sfida con New York, battendo 138-135 dopo i tempi supplementari i padroni di casa in un Madison Square Garden rimasto incredulo dalla rimonta degli ospiti. I Knicks, che da 25 anni non erano in corsa nel rush conclusivo del campionato di basket, avevano in mano la partita anche grazie a Karl-Anthony Towns (35 punti, 12 rimbalzi), prima di prendere il sopravvento nel quarto quarto. Ma il vantaggio di 15 punti a 4 minuti e 48 minuti dalla fine, ridotto a 9 a 58 secondi dalla sirena, si è dissolto sotto la mano infuocata di Aaron Nesmith (30 punti) autore di tre triple nell'ultimo minuto. "E' la sensazione più bella del mondo, quando il canestro è come un oceano e tutto ciò che provo riesce a entrare, è così divertente", ha sorriso Nesmith. Per New York battuta d'arresto a sorpresa, nonostante i 43 puntidi Jalen Brunson. "Non bisogna mai abbassare la guardia contro di loro", ha detto l'allenatore dei Knicks Tom Thibodeau.