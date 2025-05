Motiejunas: "Espansione Eurolega? Abbiamo l'Hapoel e altri mercati"

In un'inforrmale riunione coi rights holders della Final 3 di Eurolega, Paulius Motiejunas (CEO EuroLeague) ha parlato dell'immediato futuro che attende la competizione: "Abbiamo creato qualcosa che è davvero difficile da copiare o da ricreare. So che anche tutti gli altri sport vorrebbero avere qualcosa del genere. Il futuro è ciò che scegliamo di fare del nostro futuro. Qualunque cosa decidano i club, quella sarà la direzione da seguire, e credo davvero che abbiamo squadre abbastanza forti da potersi unire e mantenere il livello della competizione allo stesso standard. Abbiamo nuovi mercati. Quest’anno, Parigi ha dimostrato quale salto straordinario possa fare un club. Abbiamo l’Hapoel Tel Aviv, vincitore dell’EuroCup, che si unisce a noi e che scuote anche lo status quo. Quindi penso che l’arrivo di nuovi club, che imparano da quelli storici, condividono informazioni, ma con un’attenzione al buon prodotto in campo, alle arene piene, ai sold-out e a tutto l’intrattenimento che li circonda – questi sono i fondamenti su cui vogliamo crescere. Il valore può essere ampliato in diversi modi".