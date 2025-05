Venezia, Spahija: "Siamo sulla strada giusta, ho fiducia in giocatori e tifosi"

Il coach della Reyer è pronto per gara 3 con la Virtus Bologna e confida nel fattore Taliercio. "Siamo sulla strada giusta e ora, con l’energia del nostro pubblico, vogliamo compiere un altro passo avanti. La voglia di vincere, l’intensità e l’impegno non mancano: ho grande fiducia nei miei giocatori e nel sostegno dei nostri tifosi, che ci sono sempre stati, anche nei momenti più difficili. Gara 3 sarà una partita da dentro o fuori, e per affrontarla serviranno concentrazione assoluta, sia in difesa che in attacco. A questi livelli di pallacanestro, sarà fondamentale anche trovare qualche canestro in più dalla lunga distanza".