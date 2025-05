Milano, Flaccadori: "Trento fortissima, si vince con il cuore"

Intervistato da La Repubblica, Diego Flaccadori ha parlato del suo ingresso in campo durante Gara 2 di Trento-Milano: "Sappiamo che le partite sono tantissime e dobbiamo sempre essere pronti per diventare protagonisti. Certe prestazioni, nei playoff, tendono a essere più sottolineate, ma è sempre stata la mia mentalità, anche quando giocavo meno. Credo che le sfide decisive si vincano sì segnando un punto più degli avversari, ma soprattutto col cuore. Per cui ci sono giocatori che, magari, hanno meno talento e non schiacciano e saltano come matti, ma che hanno però tanto voglia di sporcarsi i gomiti e sbucciarsi le ginocchia. Giocare qui è diverso. Con tutto il rispetto, non è la stessa cosa che a Trento: la pressione è più alta, e c’è chi riesce a gestirla bene e chi meno. Poi Messina ha delle richieste specifiche su cui non transige e, quindi, chi non le accetta o non ci arriva non è adatto per questa squadra. Trento è una squadra fortissima, che vuole andare avanti nei playoff e ha tutto per riuscirci. Per me è anche la città dove ho giocato 7 anni, quella della mia ragazza, dei miei amici. Sto provando a odiarli, a non distrarmi perché conosco tutti, anche in tribuna, e se li guardo vorrei salutarli. Ho anche cercato di dare subito un paio di gomitate a Toto Forray, per non sentirmi troppo suo amico…".