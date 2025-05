La S.S. Napoli Basket comunica di avere risolto consensualmente il contratto che legava fino al 30 giugno 2026 il Club con il responsabile dell'area tecnica Pedro Llompart. La società azzurra ringrazia Llompart per la professionalità dimostrata in queste due stagioni e gli augura il meglio per il suo futuro, sia a livello personale che professionale.