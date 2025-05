Finali Nba: Indiana allunga su New York, ora è 3-1

Gli Indiana Pacers si avvicinano alla finale Nba dopo aver sconfitto in gara 4 i New York Knicks in casa. Il punteggio finale è stato 130-121. La serie ora è 3-1 a favore dei Pacers. Grande prestazione di Tyrese Haliburton, con 32 punti, 12 rimbalzi e 14 assist. Per Indiana, che è sempre stata avanti nel punteggio durante la partita, in evidenza anche Pascal Siakam (30 punti). I Knicks, seguiti a Indianapolis dai tifosi vip Spike Lee, Timothée Chalamet e Ben Stiller, sono stati penalizzati da una difesa non all'altezza nonostante la buona prestazione di Jalen Brunson (31 punti) e Karl-Anthony Towns (24). Venerdì partita 5 al Madison Square Garden di New York.