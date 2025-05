Melli e Hall, dall'addio a Milano al trionfo di Abu Dhabi

Per Devon Hall, un fine settimana alla Etihad Arena che ha ulteriormente elevato il suo status: nella semifinale con l'Olympiacos 18 punti (3/4 da 2, 4/6 da 3) in 27', nella sfida col Monaco 13 punti (3/5 da 2, 2/3 da 3, 1/1 ai liberi), 3 rimbalzi, 2 assist e 1 palla recuperata in 27'. Ma è soprattutto la ciliegina sulla torta della carriera coi club (in attesa che l'estate di EuroBasket 2025 regali ancora qualcosa...) di Nicolò Melli: come sempre, i numeri della 3 giorni emiratina - in finale 5 punti (1/3 da 3 e 2/4 ai liberi), 3 rimbalzi e 1 palla rubata in quasi 18', in semifinale 9 punti (2/2 da 2, 1/4 da 3, 2/2 ai liberi), 6 rimbalzi e 13 di valutazione in 18' - rendono onore solo in parte all'impatto nelle piccole cose, nelle sfumature decisive di cui è fatta la pallacanestro di alto livello.